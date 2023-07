Spacciatore e consumatore accende un mutuo per acquistare la droga

Terni, 10 luglio 2023 – Davanti al giudice, dopo l'arresto, ha dichiarato di aver acceso un mutuo per acquistare dai fornitori lo stupefacente che poi rivendeva ai clienti, oltre ad usarlo personalmente. Protagonista un operaio ternano di 48 anni arrestato dalla polizia per spaccio: in casa aveva in casa mezzo etto di cocaina e 10 grammi di hashish, oltre al materiale per il confenzionamento delle dosi.

Gli agenti della sezione antidroga sono intervenuti nella zona di Città Giardino, a seguito di segnalazioni anonime di residenti che avevano notato un via vai sospetto di persone nel loro quartiere, fermando l'auto con il 48enne alla guida.

L'uomo ha ammesso di abitare nelle vicinanze e di avere hashish per uso personale: durante la perquisizione domiciliare ha però consegnato agli agenti mezzo etto di cocaina. Arrestato, l'uomo è comparso davanti al giudice per la convalida, dichiarando di aver dovuto accendere un mutuo per far fronte ai pagamenti nei confronti dei fornitori per tutta la droga che aveva comprato per sé e per i suoi clienti. E' stato disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora.