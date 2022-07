Sondaggio Coldiretti Toscana, il 55% chiude il rubinetto quando si lava

Firenze, 11 luglio 2022 - Un toscano su due (55%) chiude il rubinetto quando si lava i denti o si fa lo shampoo per evitare lo spreco inutile di acqua: è una piccola attenzione che può “salvare” fino a cinque litri di preziosa risorsa idrica al minuto. Quasi uno su tre (29%) aziona invece la lavastoviglie o la lavatrice solo a pieno carico per ridurre i consumi di acqua (ed elettricità). È quanto evidenzia Coldiretti Toscana, che ha realizzato un sondaggio su un campione di un centinaio di persone. Tra le pratiche più comuni utilizzate da coloro che hanno risposto al sondaggio c’è quella di preferire la doccia (8%) al riempimento della vasca, favorendo così una riduzione del consumo fino a 100 litri di oro blu. Una percentuale analoga (8%) conserva invece l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura per innaffiare piante e fiori oppure l’acqua di cottura per lavare i piatti (l’acqua di cottura ha tra le altre cose un grande potere sgrassante). Coldiretti ha realizzato un vademecum contro gli sprechi d'acqua. Intanto chiudere il rubinetto anche quando vengono svolte altre azioni quotidiane come lavarsi i denti, la faccia, radersi e preferire la doccia alla vasca da bagno: si risparmiano fino a 100 litri di acqua. Inoltre conservare l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura per innaffiare piante e fiori, conservare l’acqua di cottura per lavare i piatti, fare sempre a pieno carico lavatrici e lavastoviglie così da risparmiare non solo acqua, ma anche energia, evitare di usare acqua corrente per lavare la macchina. Tra i consigli anche innaffiare orti e giardini solo nelle ore più fresche della giornata e lo stretto necessario e spazzare i vialetti e i marciapiedi anziché pulirli con l'acqua dell'innaffiatoio.

Niccolò Gramigni