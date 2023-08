Firenze, nei pestaggi del 2020 in carcere a due detenuti per il giudice non ci fu il reato di tortura

Firenze, 3 agosto 2023 – Le vicende dei pestaggi del 2020 al carcere di Sollicciano ( Firenze) non furono azioni di tortura, né ci fu volontà sadica di dare sofferenze, ma si trattò di aggressioni fini a sé stesse - due episodi contro altrettanti detenuti -, benché tali, comunque, da arrivare alla sentenza con cui il giudice Silvia Romeo il 16 dicembre 2022 condannò in un processo in rito abbreviato un'ispettrice capo e otto agenti penitenziari, a vario titolo, per fatti di lesioni. Pena più alta, 3 anni e 6 mesi, alla stessa ispettrice, un nono imputato venne assolto. I fatti sono stati ripercorsi nelle motivazioni della sentenza, depositate il 9 giugno scorso, contro cui le difese adesso propongono ricorso in appello. Le accuse riguardavano le lesioni inflitte in circostanze diverse e in momenti diversi a un detenuto marocchino e a uno italiano, anche nell'ufficio dell'ispettrice, in seguito a contrasti maturati con gli agenti nella quotidiana conduzione della vita penitenziaria. Non ci fu tortura, viene spiegato, anche perché non furono inflitte «acute sofferenze fisiche» né fatto insorgere «un verificabile trauma psichico».