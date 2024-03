Smog, ancora non va: divieti insufficienti. Ribocciate Firenze e Piana lucchese

Firenze, 2 marzo 2024 – Meglio, ma non bene. Benché i dati della qualità dell’aria in Toscana registrino un trend positivo, la strada da percorrere resta ancora lunga, in particolare per alcune zone (piana lucchese) e per determinati inquinanti (ozono).

Il quadro emerge dal report "Mal’Aria 2024" di Legambiente elaborato analizzando i monitoraggi delle centraline Arpat presenti nella regione. "La cornice generale è quella di lievi ma numerosi miglioramenti – ha detto il presidente regionale di Legambiente, Fausto Ferruzza – anche se con situazioni storicizzate ancora critiche come la stazione di Capannori o quelle fiorentine di viale Gramsci e via Ponte alle Mosse, forse anche a causa dei cantieri della tranvia". Nonostante i divieti fatti scattare già lo scorso anno dopo la procedura d’infrazione partita dall’Ue e dal sollecito arrivato alla giunta Giani dal governo, per la Piana lucchese e per la zona dei viali di Firenze tra piazza della Libertà e piazza Beccaria.

"Il parco auto sta virando verso l’elettrico, aumentano le zone pedonali e le piste ciclabili, c’è un miglioramento delle caldaie – aggiunge Ferruzza – Siamo in mezzo al guado, ma stiamo andando nella direzione giusta".

Guardando i numeri e partendo dalle polveri sottili (Pm10), nel 2023 Capannori (Lucca) è stata l’unica centralina a non aver rispettato il limite massimo annuo di 35 giorni di sforamento dei 50 microgrammi a metro cubo, arrivando quota 38. Seguono Montale con 27 e Firenze (viale Gramsci) con 26. La media complessiva regionale è stata di 21 microgrammi a metro cubo, in leggero calo rispetto al 2022, mentre la media più elevata (30) è stata registrata a Firenze (viale Gramsci).

Per il Pm2.5 , il limite annuale (media di 25 microgrammi a metro cubo) è stato rispettato: la Toscana si è infatti attestata a 13 microgrammi a metro cubo, mentre la media massima è stata registrata ancora una volta a Capannori (Lu) con un valore pari a 18, in calo comunque del 10% rispetto ai due anni precedenti. Per il biossido di azoto, in calo costante a livello nazionale, la sola stazione a non aver rispettato il limite (40 microgrammi per metro cubo) è stata Firenze (viale Gramsci) che lo ha superato per il sesto anno consecutivo. Vicine ai limiti anche un’altra centralina del capoluogo (Ponte alle Mosse), Livorno (via Carducci) e Grosseto (via Sonnino). In regresso infine i dati sull’ozono in quasi tutta la Toscana, anche se in un quadro poco rassicurante.

"Si tratta del parametro più critico, come accade in diverse altre Regioni – ha detto Pietro Rubellini, direttore generale di Arpat – Nel 2023, tre stazioni su dieci hanno registrato più di 25 superamenti della media mobile di 120 microgrammi al metro cubo: Montale (Pt), Maremma (Gr) e Carignano (Lu). Il valore obiettivo per la protezione della salute umana, che rappresenta il livello subito inferiore di inquinamento, è stato superato anche a Signa e Settignano, nel fiorentino. Nel complesso stiamo lavorando bene, ma c’è ancora molto da fare, anche perché siamo di fronte a un nemico subdolo: il cambiamento climatico. Visto che per invertire questa tendenza serviranno anni, dobbiamo dare ulteriore spinta".

Per migliorare la situazione, secondo Legambiente, servono, fra le altre cose, "investimenti massicci e incentivi all’uso del trasporto pubblico, mobilità elettrica condivisa anche nelle periferie, implemento di Ztl, Lez (zone a bassa emissione) e Zez (zone a zero emissione), elettrificazione dei veicoli merci, digitalizzare i servizi pubblici".