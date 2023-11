Sistema moda in affanno. "Raddoppiata a Firenze la cassa integrazione"

Scandicci (Firenze), 25 novembre 2023 – Perde pressione il comparto moda, locomotiva dell’economia nell’area fiorentina.

La situazione internazionale ha di fatto bloccato un settore legato all’effimero: due guerre sul campo in corso (Ucraina e Medio Oriente), l’altra, quella tra Usa e Cina, virtuale ma giocata proprio sul commercio, hanno rallentato ordini e ridotto i fatturati.

La messa a terra di questo processo involutivo è chiaramente ricaduta sui lavoratori. Lo dicono i numeri: a Firenze nel settore moda, nel mese di settembre 2022 sono state autorizzate da Inps 38mila ore di Cassa integrazione; quest’anno, nello stesso mese, le ore sono state 75mila, quasi il doppio.

E la Filctem Cgil rileva che il trend sperimentato nei propri uffici quotidianamente è che a ottobre e novembre le richieste di cassa integrazione sono salite ancora. Scandicci è il cuore del sistema; un vero laboratorio anche per lo studio delle dinamiche occupazionali legate al settore. Il quadro sullo stallo del comparto del lusso è emerso ieri durante l’incontro ’La moda è il saper fare-Tutelare il lavoro per il rilancio del distretto’.

L’iniziativa è stata organizzata proprio a Scandicci da Filctem Cgil Firenze per promuovere una discussione tra i portatori di interessi del comparto e le istituzioni. C’erano il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, l’assessore regionale Leonardo Marras, Valerio Fabiani (consigliere del presidente della Regione per le crisi aziendali), esponenti delle imprese del settore e delle associazioni di rappresentanza.

«Il mercato del lusso è in una fase di stallo – ha detto Alessandro Picchioni della Filctem – e crediamo sia un campanello d’allarme. Per risolvere la situazione, serve pensare con una logica di distretto, promuovendo la collaborazione tra imprese, sindacato e istituzioni. L’obiettivo deve essere quello di superare indenni questo momento di incertezza, costruendo le basi per migliorare la qualità del lavoro e del prodotto, e contrastando le sacche di irregolarità".

Nella nota congiunturale Irpet di ottobre, "la produzione industriale ha fatto registrare un -3,9% su base tendenziale a livello nazionale, con la Toscana che ha perso più della media italiana (-5,5%). Su questo ha inciso molto la performance del comparto moda (-9,2% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022)".

Le contrazioni sono molto indicative: si va dal -8,8% dell’abbigliamento al -24,9% delle calzature. "Non possiamo permetterci di rischiare di perdere pezzi del tessuto produttivo – ha detto ancora Picchioni –, chiediamo alle controparti datoriali un tavolo per salvaguardare la qualità produttiva delle filiere, e alle istituzioni un’interlocuzione per sostenere questo sforzo con l’intervento del pubblico per la tenuta occupazionale e la competitività delle filiere".