Sinistra radical tiepida sugli orrori di Hamas

Firenze, 29 ottobre 2023 – La sinistra mondiale, quella degli scrittori, degli intellettuali, dei fumettisti, dei cantautori e dei cineasti impegnati, è abbastanza tiepida su Israele. O non si espone o se lo fa parteggia per chi è ostile a Israele (come ZeroCalcare, che ieri ha detto che diserterà Lucca Comics per via del patrocinio dell’ambasciata israeliana), evitando accuratamente di condannare i terroristi di Hamas. L’accusa è di due intellettuali, per l’appunto. Uno è Yuval Noah Harari, storico israeliano, autore di bestseller come "Sapiens" e "Homo Deus", l’altra è J.K. Rowling, la creatrice della meravigliosa saga di Harry Potter. Harari ha appena firmato una lettera, resa pubblica dal Guardian, per condannare l’"estrema insensibilità morale" di chi è sempre pronto a schierarsi per le minoranze più svantaggiate, salvo poi dimenticarsi di Israele, degli israeliani e degli ebrei quando di mezzo c’è Hamas. Harari, che ha uno zio e una zia che vivevano nei kibbutz attaccati dai terroristi di Hamas e che si sono salvati solo perché sono riusciti a nascondersi per tempo, non ha mai risparmiato critiche feroci a Benjamin Netanyahu e al suo governo. In questo sta la grandezza della libertà garantita dalla democrazia, che tiene conto della complessità della società; consente la rappresentanza, la nascita di governi di colore politico diverso, non reprime le minoranze né affossa la libera circolazione di idee. Hamas nasce per distruggere questa libertà e Harari avverte l’urgenza di spiegare alla sinistra tiepida che si può essere contro Netanyahu, ma si deve condannare il gruppo terroristico senza esitazioni di sorta. Pochi giorni fa invece Rowling ha postato su Twitter, oggi X, la lettera di una mamma britannica, i cui nonni erano sopravvissuti alla Shoah, che ha raccontato le precauzioni richieste dalla scuola della figlia adolescente agli studenti ebrei (come nascondere la kippah). "Avevamo detto ‘mai più’. La Gran Bretagna era un rifugio sicuro. Ora, dopo il più grande massacro di Ebrei dai tempi dell’olocausto, ai bambini ebrei britannici viene detto di nascondere la loro identità quando camminano per andare a scuola, per la loro sicurezza. Sarebbe necessaria un’indignazione di massa", ha detto Rowling. L’indignazione tuttavia scarseggia, stavolta. Eppure è il sentimento prevalente della nostra società, o quantomeno dei nostri social. Ci si indigna per tutto, si fanno raccolte firme, si scrivono appelli, ma stavolta no, l’indignazione è selettiva. Ha ragione Harari. Essere critici nei confronti del governo di Netanyahu è cosa buona e giusta, ma un conto è attaccare l’esecutivo israeliano, come peraltro larga parte della popolazione, esercito compreso, ha fatto in Israele nell’ultimo anno, anche per la controversa riforma della giustizia; un altro conto è dire che Israele non deve esistere. Peraltro, non confondiamoci: l’antisionismo nasconde neanche troppo velatamente uno strisciante antisemitismo e l’ignavia delle classi dirigenti intellettuali dovrebbe far indignare, stavolta per davvero, la pubblica opinione. Ma il caso Harvard, con oltre trenta associazioni studentesche schierate contro Israele, insegna che persino le élite che formano i presidenti degli Stati Uniti sono fortemente sopravvalutate.