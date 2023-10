Sindaco autosospeso per la cocaina, barricate contro Lippi: “Se torna in Comune ci dimettiamo in blocco”

Cecina (Livorno), 17 ottobre 2023 – Scontro diretto tra il sindaco Samuele Lippi e i suoi assessori. "Se torna in Comune ci dimettiamo". Dopo il caso esploso a luglio, quando il primo cittadino venne fermato dai carabinieri di Riparbella e nella sua auto fu trovata una piccola quantità di cocaina (senza conseguenze penali), Lippi si era autosospeso per intraprendere un percorso di recupero e la giunta aveva accettato di portare avanti i progetti della città piena di cantieri avendo ottenuto cospicui finanziamenti del Pnrr. Una scelta difficile, ma sostenuta anche dalla maggioranza Pd per evitare il commissariamento e il rischio di perdere i fondi lasciando i lavori a metà. Ora Lippi sostiene di aver completato il percorso di recupero e, come abbiamo scritto ieri, ha annunciato di voler convocare la giunta venerdì e fare il punto sulla situazione tornando di fatto a dirigere il Comune. "La giunta – affermano il vicesindaco Giuseppe Costantino e gli assessori Paola Bernardo, Daniele Pampaloni e Domenico Di Pietro – non si oppone, né potrebbe farlo, al rientro del sindaco, il quale ha tra l’altro, in qualunque momento, la facoltà di revocare l’incarico fiduciario agli assessori se ritiene che il rapporto di fiducia sia venuto meno. Ciascun membro della giunta, però, ha l’autonomia e la libertà di esprimere valutazioni diverse da quelle del sindaco e di assumere le conseguenti decisioni in merito al proprio incarico. Ribadiamo, pertanto, quanto già noto al sindaco, che il nostro impegno cesserà al momento in cui rientrerà in comune riassumendo le sue funzioni di primo cittadino, cosa che non comporterà la caduta dell’Amministrazione ma solo la facoltà dello stesso di nominare nuovi assessori". E Lippi infatti già aveva spiegato a La Nazione che in caso di dimissioni degli assessori ne avrebbe nominati altri in sostituzione. Ma il sindaco può essere sfiduciato dai consiglieri comunali o anche decadere per le dimissioni in massa del consiglio comunale. E di questo si discuterà stasera alle 21 nell’assemblea degli iscritti Pd di Cecina. Ieri c’è stato già un vertice regionale. Il Pd a luglio aveva deciso di non sfiduciare Lippi per evitare il commissariamento del Comune, ma ora, se il sindaco dovesse insistere, è possibile che si faccia questa scelta.