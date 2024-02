Sindaci, un patto aretino da presentare al Governo

Arezzo, 9 febbraio 2024 – I sindaci Filippo Vagnoli di Bibbiena, Marco Ermini di Castiglion Fibocchi e il Vicesindaco Gianluca Norcini di Capolona hanno partecipato con grande impegno alla 13º assemblea ANCI Giovani nazionale, svoltasi giovedì 8 febbraio e venerdì 9 febbraio a Montecatini. I tre giovani amministratori aretini commentano: "L'assemblea ANCI Giovani è stata un'importante occasione di confronto, durante la quale abbiamo avuto l'opportunità di presentare al governo una serie di proposte mirate a soddisfare le esigenze e le peculiarità del nostro territorio aretino. Tra le varie tematiche affrontate, abbiamo posto particolare enfasi sul coinvolgimento attivo dei giovani nella politica locale, proponendo iniziative innovative e concrete per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica”.

Al Ministro dello Sport e Giovani è stato proposto un aumento dei contributi per gli impianti sportivi in particolare quelli delle aree interne; per i giovani un aumento stanziamento per servizio civile universale. Al Ministro dell’Istruzione è stato invece proposto di inserire unità didattiche di apprendimento di educazione civica per sensibilizzare i giovani alla cosa pubblica I tre rappresentanti territoriali continuano: “In questo contesto di particolare importanza, abbiamo lavorato con determinazione per portare avanti le istanze della nostra comunità e per garantire che le voci dei giovani aretini trovino ascolto e riscontro nelle decisioni governative”. Vagnoli, Ermini e Norcini concludono: “Le proposte presentate sono il frutto di un lavoro sinergico e collaborativo tra le tre nostre amministrazioni locali e rappresentano un impegno concreto per promuovere lo sviluppo e il benessere del territorio, puntando anche sul coinvolgimento attivo e responsabile dei giovani."