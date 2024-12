Sindacati, Abb verso proposta per ritirare 33 licenziamenti a San Giovanni

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Abb E-mobility, industria di sistemi di ricarica

elettrica, è pronta a presentare la proposta per ritirare le 33 procedure di licenziamento annunciate per altrettanti addetti dello stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo). È quanto riferito dai sindacati ai lavoratori in assemblee focalizzate sugli ultimi incontri con i vertici Abb. Al momento sindacati e proprietà sono divisi sulle modalità di attivazione degli ammortizzatori sociali. A giorni, forse già durante la settimana, l'azienda svizzera dovrebbe presentare la proposta per evitare i 33 licenziamenti diretti.

Una proposta che, se dovesse arrivare prima di Natale e fosse accettata dalle parti sindacali, porterebbe al tavolo in Regione Toscana nel quale l'accordo

verrebbe notificato e firmato.