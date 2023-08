Sicurezza stradale: prosegue anche ad agosto l'attività educativa promossa dalla Polizia Municipale

Arezzo, 7 agosto 2023 – L’attività educativa sulla sicurezza stradale della Polizia Municipale di Arezzo non si interrompe neanche nel periodo estivo. Dopo un intenso anno scolastico di lezioni teoriche e pratiche in classe, tenute da un nucleo di 30 agenti e ufficiali nelle scuole del Comune, per un totale di circa 550 ore, la Polizia Municipale prosegue l’attività formativa al fianco dei bambini anche ad agosto nei campi estivi organizzati dalle varie associazioni del territorio. Un impegno costante per la Polizia Municipale che, come ha dichiarato il comandante Aldo Poponcini, “intende promuovere la cultura dell’educazione alla sicurezza stradale in modo continuativo, soprattutto nella fascia di età compresa fra i 3 e i 18 anni, di fondamentale importanza per formare utenti della strada ragionevoli e responsabili delle loro azioni”.

Oltre che ai bambini, la Polizia Municipale ha rivolto la sua attività preventiva ed educativa anche agli adulti aderendo al Progetto “Vacanze coi fiocchi” patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, dedicato alla sicurezza stradale in vista delle vacanze estive; gli agenti hanno distribuito circa 400 opuscoli informativi agli automobilisti al casello autostradale di Battifolle, sollecitando i conducenti all’osservanza delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare invitandoli ad un uso “intelligente” della tecnologia al volante, rappresentata in primis dallo smartphone.

Gli opuscoli sono attualmente a disposizione presso il Comando di via Setteponti.