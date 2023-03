Un altro weekend nero sulle strade. Stefano Guarnieri: “Manca attenzione alla guida. Più controlli e limiti più severi”

Stefano Guarnieri, presidente della fondazione Lorenzo Guarnieri

Firenze, 13 marzo 2023 – “Troppo spesso non ci rendiamo conto di quanto guidare sia pericoloso, manca una cultura della guida”.

Il weekend che si è appena concluso ha visto un elevato numero di incidenti sulle strade toscane. Alcuni anche mortali. Stefano Guarnieri, presidente della Fondazione Lorenzo Guarnieri, che porta il nome del figlio tragicamente ucciso sulle strade fiorentine da un uomo che guidava in stato di ebrezza, già 13 anni fa.

Guarnieri, arriviamo da un altro weekend nero, c’è ancora tanto da lavorare per la sicurezza stradale?

"Le cose da fare sono tantissime. Sicuramente dobbiamo ancora puntare forte sull’educazione, partendo dai più giovani, per fargli capire quanto sia necessario stare attenti sulle strade. Crediamo però che serva un’educazione costante per tutti, la patente non può essere per sempre. Come in molte professioni servono corsi di aggiornamento e professione, anche per guidare sarebbe necessario doversi continuamente informare e aggiornare”.

Quali sono in questo momento le fasce di età più a rischio?

"Ci sono criticità per ogni generazione, sia per comportamenti consapevolmente errati che per disattenzione. Parlando di dati, l’uomo di 35 anni o più è il più pericoloso, perché è da tanti in strada abituato a guidare. I giovani si sentono invincibili, non avvertono la pericolosità di andare oltre i limiti, sia di velocità che con alcol e droghe. Gli anziani, invece, sono pericolosi perché si orientano peggio, imboccano strade e autostrade in contromano. Ad accomunare le problematiche c’è la scarsa cognizione del pericolo che guidare comporta”.

In che modo si può intervenire?

"Dal punto di vista culturale dobbiamo far capire alle persone quanto guidare sia pericoloso, e di come non si possano fare più cose insieme. Una disattenzione di un secondo può generare conseguenze tragiche, errori che si possono pagare anche con la vita. Poi serve formazione e aggiornamento, si vedono spesso incidenti con motociclette di grossa cilindrata, guidate magari da persone che non hanno più l’età o la capacità per controllare mezzi così potenti. Servono anche più controlli per le strade. E poi maggiore attenzione per pedoni e ciclisti”.

In che senso?

"Secondo i dati, nel 2023 sono già morti oltre 100 pedoni in Italia, quasi sempre per colpa di chi è passato con il rosso o non ha rispettato i limiti di velocità. Sono cose che non possiamo più permetterci. Per questo stiamo spingendo per avere tutte le città con il limite di velocità a 30 km/h, creando infrastrutture come attraversamenti o piste ciclabili sicure”.