Sicurezza nel settore orafo, gli artigiani dal Prefetto

Arezzo, 26 maggio 2023 – "Sicuramente siamo lontani dall'allarme suscitato nel 2011 per l'ondata di furti che colpirono le imprese del distretto di Arezzo e che determinarono la straordinaria risposta della nostra comunità economica con la grande manifestazione della catena più lunga del mondo. Tuttavia non possiamo mai abbassare la guardia” dichiara il Presidente dell’Associazione nazionale orafi di Confartigianato, Luca Parrini.

"I numerosi fatti di cronaca degli ultimi mesi ci confermano come le nostre aziende orafe continuino ad essere bersaglio della criminalità. Per questo motivo ci è sembrato doveroso, a tutela delle imprese e dei lavoratori del distretto di Arezzo, organizzare un convegno dedicato ai temi della tutela della sicurezza e della copertura assicurativa dei rischi per le imprese del settore orafo”, aggiunge Parrini.

Il convegno è stato programmato per il prossimo martedì 30 Maggio alle ore 17.30 presso la Sala conferenza della sede associativa di via Tiziano 32 ad Arezzo.

L'iniziativa nasce dal dialogo e dalla collaborazione tra la Prefettura di Arezzo e la Consulta Orafa. "Dopo gli incontri organizzati presso la Prefettura il 28 Novembre 2022 e poi lo scorso 23 Marzo, siamo onorati di poter avere tra gli ospiti della nostra Associazione il Prefetto di Arezzo, la dottoressa Maddalena De Luca che in questi mesi non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alle associazioni di rappresentanza del settore orafo allo scopo di garantire la sicurezza delle nostre aziende”, sottolinea Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Imprese Arezzo.

L'intervento del Prefetto sarà rivolto ad illustrare le principali raccomandazioni sui comportamenti che gli imprenditori ed i loro collaboratori dovranno mettere in pratica per ridurre i rischi di furto o di rapina.

Sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione delle imprese del distretto orafo sull'importanza dei sistemi di sicurezza installati a protezione degli stabilimenti produttivi.

La seconda parte del convegno sarà sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Assicurativa Generali Minozzi di Arezzo e sarà dedicata al tema della copertura dei rischi assicurativi per le imprese del settore orafo. “Saranno in particolar modo affrontati i temi delle clausole da verificare nelle polizze assicurative per il rischio furto e delle assicurazioni di tutela legale nel settore gioielleria”, aggiunge Baldi .

“Il nostro intento – spiega Niccolò Minozzi di Generali – è quello di sensibilizzare le imprese del territorio sull’importanza delle coperture su rischi di base come furto, incendio e responsabilità civile. E’ necessario offrire alle imprese delle polizze costruite su misura, vista la peculiarità del settore. Inoltre – aggiunge – tale incontro sarà utile per consigliare un vademecum di buone pratiche per la protezione delle imprese. Oggi più che mai è necessario rivolgersi a dei professionisti affidabili e competenti per installare i più moderni sistemi di sicurezza che in questo momento hanno raggiunto degli standard tecnologici altissimi. Riteniamo che oggi debba essere l'imprenditore ad avere contezza di tutti gli strumenti a disposizione per garantire al meglio la propria azienda da eventuali sinistri. Il nostro ruolo è quello di accompagnarlo nella ottimizzazione di un percorso virtuoso”, conclude Minozzi.

“Ancora una volta Confartigianato dimostra attenzione verso le esigenze dei propri associati - dichiara il Presidente Parrini - Siamo impegnati nell'accompagnare i nostri associati nell'individuazione delle migliori soluzioni da mettere in pratica nelle diverse aree di attività aziendale, dai servizi tradizionali alla formazione, dall'internazionalizzazione alla consulenza ambientale e alle nuove certificazioni di sostenibilità ESG”.

“Il compito che ci siamo dati come Associazione di categoria non è quello di inseguire soluzioni, ma di guardare avanti per contribuire alla tutela ed allo sviluppo di un sistema economico sano e con il minor numero possibile di imprevisti da dover affrontare”, aggiunge Parrini. “Con questo convegno si conferma la vivacità del nostro tessuto imprenditoriale, la capacità di fare rete tra tutti i soggetti del territorio, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, con l'obiettivo di rendere la nostra provincia un luogo sicuro dove promuovere l'attività imprenditoriale per il benessere di tutta la comunità", conclude Luca Parrini.