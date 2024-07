Sicurezza in Valdarno, richiesto incontro alla conferenza dei sindaci

Arezzo, 31 luglio 2024 – Più controlli e presidi nel territorio. CNA, Confartigianato, Confindustria, Confapi, Confcommercio e Confesercenti hanno formalmente inviato una richiesta di incontro urgente con la presidente della Conferenza dei Sindaci, Valentina Vadi, per discutere il problema crescente della sicurezza in Valdarno.

“Negli ultimi giorni episodi criminosi ai danni delle attività commerciali hanno scosso la comunità di San Giovanni, incidenti che sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio - commentano le categorie economiche del commercio, dell’artigianato e dell’industria del Valdarno Aretino - la sicurezza dei cittadini e delle imprese è una priorità assoluta per le nostre associazioni, per questo richiediamo un intervento immediato per arginare l’escalation di violenza.

La sicurezza è un diritto fondamentale e imprescindibile: gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, come spaccate alle vetrine dei negozi e furti con scasso, sono inaccettabili e richiedono una risposta decisa e coordinata da parte delle istituzioni. Siamo fiduciosi che la Presidente Vadi comprenda l'urgenza della situazione e collabori con noi per garantire un Valdarno più sicuro per tutti. Durante l'incontro, inoltre, richiederemo alla Conferenza dei Sindaci di organizzare una riunione urgente con il Prefetto e il Questore per valutare misure concrete di potenziamento della sorveglianza sul territorio”.