Questione sicurezza: la contesa sugli agenti. "A Pisa ne abbiamo bisogno da tempo"

Scoppia la bufera in Toscana sul tema sicurezza dopo l’attacco del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha sottolineato con forza che il governo favorisce le amministrazioni guidate dal centrodestra per incrementare l’organico delle forze dell’ordine. Da tempo il sindaco di Firenze chiede almeno 200 agenti in più per far fronte a situazioni emergenziali come intorno alla stazione di Santa Maria Novella e al parco delle Cascine.

In campo entra l’europarlamentare leghista ed ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi: «Fino a ieri a Firenze la sicurezza era ritenuta dalla sinistra un ‘problema di percezione’ e la destra veniva accusata di volere ‘militarizzare la città’. Ora che si avvicinano le elezioni il sindaco Nardella si sveglia e, visto che c’è un governo di centrodestra, scopre che servono 200 agenti e pure i militari di strade sicure. Ma che cosa ha fatto la sua amministrazione per la sicurezza urbana? Probabilmente un po’ di autocritica da parte del sindaco non guasterebbe».

Susanna Ceccardi sottolinea che «Firenze non vuole neppure dotare di taser la Polizia municipale, così come noto che senza Piantedosi ministro, probabilmente non sarebbe stato effettuato neppure uno sgombero». L’esponente leghista conviene sulla necessità di assunzioni delle forze dell’ordine. «Ma far passare l’idea che si neghi qualcosa a Firenze per riservarlo ad altre città o addirittura non si voglia dotare Firenze di più agenti per dispetto al Pd, è quantomeno sciocco, diciamo piuttosto che la destra ha sempre avuto la sicurezza come priorità». La parlamentare europea incalza infine il sindaco con una proposta per utilizzare i 900 agenti della Polizia municipale: «Magari se ne potrebbe utilizzare almeno una parte per sorvegliare il territorio e vigilare i monumenti, anziché tenerli negli uffici o utilizzarli solo per le multe». Domani Nardella incontra il ministro Piantedosi: «Il governo ha utilizzato come slogan: città sicure e porti chiusi, ma ora ci abbandona. Servono 200 agenti».

Pisa, 6 settembre 2023 – “A me certe polemiche proprio non appassionano. Quindi al sindaco Nardella non ho nulla da replicare: ogni città deve fare il suo percorso e ogni sindaco ha il dovere di curare gli interessi della comunità che amministra. A Pisa il programma “Strade sicure“ era stato soppresso dal governo giallorosso, non mi risulta che sia avvenuto lo stesso nelle città metropolitane, e noi ci siamo battuti perché fosse ripristinato e non può trasformare le proprie problematiche in una guerra di campanili, a seconda della convenienza del momento". Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, dopo che il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, ha lamentato lo “scippo“ di Pisa di 15 militari dell’esercito destinati, a suo dire, a Firenze.

Com’è andata?

"Io so soltanto che noi avevamo fatto richiesta di ripristino di questo servizio e che dopo una prolungata interlocuzione con il ministero dell’Interno, anche grazie all’impegno del parlamentare del collegio Edoardo Ziello, che ringrazio per essersi speso personalmente per ottenere questo risultato, siamo riusciti a convincere il Governo che l’impiego dei soldati era assolutamente necessario per innalzare la soglia di sicurezza".

Nardella non l’ha presa bene. "Mi fa piacere che un esponente di primo piano del centrosinistra come lui abbia finalmente compreso quanto sia importante la sicurezza nel governo delle città. Prerogativa che da sempre anima l’impegno di noi amministratori di centrodestra, ma che fino a poco tempo fa era fortemente avversata dal Pd e dai suoi alleati di centrosinistra. Ci parlavano di percezione sbagliata della realtà e di voler alimentare la paura della gente strumentalizzando episodi di cronaca perché, dicevano, il nostro obiettivo era quello di ‘militarizzare le città’ e solo ora invece si accorgono che avevamo ragione".

Quando ripartirà il servizio dei militari?

"Entreranno in servizio l’11 settembre e saranno dislocati nella zona della stazione ferroviaria, in base a precise regole d’ingaggio che abbiamo concordato con prefetto e questore e in sede di comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica, dove siedono anche gli altri vertici delle forze di polizia. I soldati svolgeranno servizi di prevenzione attraverso presidi fissi e pattugliamenti dinamici tra la stazione ferroviaria e l’asse che conduce alla vicina piazza Vittorio Emanuele, che possiamo considerare come una sorta di porta di accesso al centro storico cittadino".

A Pisa, come a Firenze e nelle altre città d’arte, c’è anche il problema della vigilanza dei monumenti. Come ci si difende dai vandalismi?

"Per quanto riguarda la Torre pendente oltre agli occhi della polizia municipale, ci sono anche quelli degli addetti alla vigilanza dell’Opera primaziale pisana, ma è chiaro che la prevenzione non basta. Quello che serve è un importante lavoro sulla prevenzione per far comprendere, soprattutto ai turisti stranieri, che i nostri monumenti sono spesso i più belli del mondo, ma anche che sono molto fragili e che non è tollerabile usarli come ‘alberi della cuccagna’ per arrivare in cima e scattare il selfie più bello".

Accade anche a Pisa ciò che è capitato al Biancone a Firenze?

"Una volta ho assistito personalmente a una scena simile su una preziosa fontana di piazza dei Cavalieri: ad arrampicarsi lì sopra non c’era però un turista maleducato o inconsapevole, ma un laureando con tanto di coroncina di alloro in testa. Chiamai i vigili e lo fecero scendere. Ma per fermare le pazzie di qualcuno non basta il rafforzamento della vigilanza, occorre anche lavorare sulla cultura delle persone e spiegare che la bravata di uno può costare caro alle tasche di tanti anche in termini di restauro dei danni subiti dal monumento".