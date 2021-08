Roma, 10 agosto 2021 - E’ a quota 5 la percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva da parte di pazienti Covid in Toscana. Secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas, cresce di un punto nel nostro Paese la percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva. In 4 regioni vediamo questo incremento: Emilia Romagna (4%), Lazio (7%), Lombardia (3%) e Toscana (5%).

Mentre i ricoveri aumentano, sempre di un punto percentuale, in 7 Regioni: Abruzzo (al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia che ha la percentuale più alta con il 14% di occupazione, a un passo dalla soglia critica (15%) fissata per il passaggio in giallo alla voce ricoveri ordinari.

Eccoli gli ultimi dati, al 9 agosto, dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) sul Portale Covid-19 dell'ente. Una sola regione registra un calo nei posti occupati in area non critica, il Veneto, il cui tasso di occupazione passa dal 3 al 2%. E al 2% in questa Regione è anche l'occupazione nelle terapie intensive. Altra osservata speciale la Sardegna, in cui le intensive restano stabili all'11%, ma sopra la soglia critica identificata per il passaggio in giallo (10%), e i ricoveri di area non critica sono invece al 7%.

Situazione più delicata in Sicilia, dove il tasso arriva al 14%, a un solo punto dalla soglia critica per la quale è previsto il cambio di colore della regione. In crescita anche Campania e Lazio che arrivano al 7%, Emilia Romagna al 5%, Abruzzo e Puglia al 4%, Molise al 2%.