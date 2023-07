Siccità, nessun allarme in Toscana. Va peggio in Liguria

Firenze, 27 luglio 2023 – Non c’è allarme siccità in Toscana, anche se resta alta l’attenzione sulla Val di Cornia, mentre in Liguria in alcune zone la situazione risulta critica. Buoni i livelli di acqua disponibile in Umbria. E’ quanto emerge dal report dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, riunitosi in seno all'Autorità di bacino.

In Toscana, Umbria e bacino del Magra il livello di severità idrica risulta bassa, mentre gli indicatori attestano un livello di severità idrica media in Liguria, su tutto il territorio e con tendenza ad aumento, dove resta alta l’attenzione ai bacini di ponente.

Grazie alle piogge degli ultimi due mesi e ai conseguenti volumi invasati (falde e invasi), la situazione è migliore rispetto allo stesso periodo del 2022 per la Toscana, dove nel mese di giugno 2023 sono piovuti 91 millimetri di pioggia contro i 54 attesi e il surplus su 12 mesi è di circa 80 millimetri. Bene anche l’Umbria, dove il surplus di pioggia è da ottobre del 10 per cento e del 15 per cento negli ultimi sei mesi. La situazione ligure dovrà invece essere oggetto di un attento monitoraggio e di specifica valutazione, anche in considerazione delle modeste risorse invasabili e degli scarsi afflussi del periodo, in particolare in ponente. Sotto i riflettori la falda del Roia.