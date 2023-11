“Siamo tutte Giulia”: Scandicci dice no alla violenza di genere

Scandicci (Firenze), 23 novembre 2023 - Scandicci scende in piazza per dire no al femminicidio. Tante persone in piazza Matteotti durante ‘Siamo tutte Giulia’, la manifestazione organizzata dal comune per ricordare Giulia Cecchettin, e dire no a ogni forma di violenza.

Toccante il ‘momento di rumore’, dedicato alla giovane vittima di femminicidio. Erano presenti all’iniziativa le attrici Daniela Morozzi, Chiara Riondino e Anna Meacci. C’erano il sindaco, Sandro Fallani, l’assessore alle pari opportunità Diye Ndiaye, la presidente della Commissione pari opportunità Ilaria Capano e la presidente del consiglio comunale Loretta Lazzeri. L’iniziativa, è stata organizzata dal comune insieme a tante cittadine e cittadini, associazioni locali anche dello sport (presente il Casellina calcio con gli atleti e il presidente Giovanni Bellosi), scuole insieme al comune di scendere in piazza per dire basta al femminicidio e chiedere efficaci mezzi di contrasto contro un crimine che tocca i numeri di una vera emergenza nazionale. E sono in tanti che hanno aderito all’invito. Hanno portato con sé tanti oggetti rumorosi: tamburi, fischietti, ma anche pentole e coperchi, e hanno organizzato un momento di caos per ricordare Giulia. Rumore e lacrime, parole e commozione per ricordare una giovane vita spezzata. Durante la manifestazione ci sono stati anche gli interventi di Valeria Dubini, referente Codice Rosa della Asl Toscana centro, di Ilaria Bagnoli di Artemisia, di Stella Cutini del Cam.