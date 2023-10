Si torna in Pista – Il futuro di Foiano passa con il verde

Arezzo, 15 ottobre 2023 – “Si Torna In Pista”: non è uno slogan ma un vero programma di lavori che andrà a rinnovare completamente una delle aree verdi storiche e più amate della città di Foiano della Chiana, i giardini pubblici del Castellare.

Sabato 14 ottobre proprio nella pista del parco è stata la Giunta Comunale al completo a presentare il progetto esecutivo di recupero del parco “La Pista”.

Un intervento di oltre 190mila euro, cofinanziato con 70mila euro grazie al bando “Spazi Attivi” della Fondazione CR Firenze, che cambierà il volto di questo amato polmone verde di Foiano.

Prevista la costruzione di un chiosco/bar con nuovi servizi igienici pubblici accessibili, l’installazione di un palco, il rifacimento ed ampliamento della pista, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali sicuri ed accessibili per raggiungere il parco e per viverlo al meglio anche da parte delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie.

“Questo intervento ci rende particolarmente felici, racconta il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati. Andremo a dare nuova vita ad uno dei luoghi più amati dai foianesi, dove generazioni di ragazzi sono cresciuti, hanno giocato e trascorso giornate indimenticabili. Ad un passo dal centro storico questo parco diventerà uno spazio vitale. Il progetto è stato considerato un modello di sostenibilità e inclusività e la Fondazione CRF lo ha certificato riconoscendoci il secondo maggiore finanziamento del 2023 in tutta la Toscana.

Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione i progettisti, l’architetto Simone Valdambrini e l’ingegnere Andrea Amerighi, oltre che l’ufficio tecnico comunale ed il responsabile dell’area lavori pubblici Architetto Monica Paolucci, per il loro straordinario lavoro.”

“Questo spazio, dice Jacopo Franci Assessore alla Cultura, ha delle potenzialità enormi e siamo pronti a coglierle tutte. Avremo nuovi spazi per spettacoli, cinema, eventi, attività sociali e culturali; la nostra città con questo progetto fa un vero salto in avanti. Abbiamo posto le basi per la Foiano del futuro che tornerà ad avere il suo teatro ed il suo parco.”

“Sarà un luogo per l’incontro delle persone, dove la socialità si sposerà con il verde ed il divertimento, dichiara Gabriele Corei Assessore ai Lavori Pubblici. Riserveremo grande attenzione ai materiali da utilizzare che saranno ecosostenibili ed ecologici, le nuove strutture si dovranno integrare con l’ambiente ed il contesto circostante anche a livello estetico.

Nelle prossime settimane gli uffici metteranno in atto le procedure per l’affidamento dei lavori, che prenderanno il via all’inizio dell’anno nuovo per concludersi a meno di imprevisti nella tarda primavera, in modo da garantire la completa riapertura del parco verde La Pista per l’estate 2024.”