Arezzo, 8 febbraio 2025 – Si rinnova la tradizione della Cena dei Barbareschi.

Un appuntamento ideato da coloro che, nei giorni del #Palio stanno, più degli altri, a contatto con i cavalli.

Il #PaliodeiRioni del 18 giugno 2025 si avvicina!

“Da una felice intuizione di una decina di anni fa dei Barbareschi tra i più longevi della Piazza, Fabio Cirelli, Piero Pesci e Alex Fabiani, partecipata come non mai, si è tenuta la tradizionale cena dei Barbareschi che ha visto seduti allo stesso tavolo, Presidenti, Capitani e Barbareschi dei tre Rioni accompagnati dai referenti dell'Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino. Nuove leve, volti noti, un sempre maggior numero di componenti femminili, tutti accomunati dalla grande passione per il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino.

Preparativi in corso, adrenalina che sale e il conto alla rovescia è scattato.Evviva il Palio”.

Così il sindaco, nonché presidente dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli all’indomani della tradizionale “Cena dei Barbareschi” svoltasi in un clima di spensieratezza.

Così dopo la nomina a Magistrato del Palio dei Rioni di Pierpaolo Mangani, terza volta consecutiva, e dopo il bando per il Drappo, scadenza 5 marzo, con la conviviale di ieri sera si respira già aria di Palio, manifestazione in programma la terza domenica dei giugno in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio.

Intanto, giovedì prossimo 13 febbraio alle ore 11.,00 verrà inaugurata la mostra sui bozzetti disegnati per la realizzazione del Drappo del Palio.

L’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale, fino al 26 aprile, sarà quindi “invaso” da 75 bozzetti, realizzati dal 2017 al 2024.