Si rafforza la collaborazione fra l’Università di Siena e istituzioni universitarie cinesi

Arezzo, 20 settembre 2024 – Sono ben 14 le studentesse e gli studenti dell’Università di Siena che sono partiti alla volta della Cina per esperienze di studio.

Sei di questi si trovano già da alcuni giorni a Jinhua in Cina per seguire i corsi presso la Zhejiang Normal University. Si tratta di studentesse e studenti dell’Ateneo iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo che si tiene presso la sede Arezzo. Prende così avvio il primo progetto di mobilità studentesca siglato lo scorso ottobre tra Università di Siena e il prestigioso ateneo cinese, che ha portato adesso Ennio Ballarino, Matteo Giordano, Marika Maiorano, Maria Alecsa Olaru, Olga Satriano e Alice Zaffuto presso l’importante istituzione accademica della Cina.

Altri otto studentesse e studenti, Elena Bozza, Brian Castiglione, Federica Cerchiara, Valeria Pia Del Vecchio, Lorenzo Detti, Francesca Mescia, Sofia Alessandra Mennini e Oreste Silvestri, hanno invece avviato il primo biennio di mobilità in uscita verso la Repubblica Popolare Cinese relativo al programma di doppio titolo tra l’Università di Siena e la Wenzhou University. Tale percorso, avviato fin dal 2022, si articola in quattro anni: due presso l’Università di Siena, sede di Arezzo, e due a Wenzhou; e permette agli studenti senesi e della Wenzhou University di ottenere un doppio titolo di laurea triennale in Lingue per la Comunicazione interculturale e d’impresa, che si tiene presso la sede di Arezzo e un bachelor in Chinese Language and Literature della Wenzhou University.

Sempre in merito al progetto di doppio titolo sono arrivati lo scorso 17 settembre all’Università di Siena tre studenti cinesi provenienti dalla Wenzhou University che frequenteranno per il prossimo biennio gli insegnamenti del corso di laurea in Lingue per la Comunicazione interculturale e d’impresa presso il campus aretino.

La proficua collaborazione con i due atenei cinesi è destinata a rafforzarsi nei prossimi mesi, attualmente una delegazione dell’Università di Siena si trova da alcuni giorni in visita a Jinhua dopo una serie di incontri istituzionali presso la Wenzhou University.