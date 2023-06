Arezzo, 17 giugno 2023 – Si è chiusa la prima stagione del Festival Arezzo Science Lab con un bilancio meraviglioso: tutti gli spettacoli sold out con entusiasmo in città e tantissime persone venute da tutta Italia per assistere alle lezioni-spettacolo di Professori che sono eccellenze internazionali nei loro rispettivi ambiti. Una sfida importante aver portato occasioni di confronto su materie avanzate come fisica, matematica, astrofisica, neurobiologia, ambiente, ma che sono necessarie per comprendere un mondo sempre più complesso.

Il festival si è aperto a febbraio con Piergiorgio Odifreddi con una lezione sull'intelligenza , a marzo è intervenuta Gabriella Greison con una lezione di fisica quantistica, ad aprile Paolo Zellini con la storia della matematica e a maggio è stata la volta di Guido Tonelli, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs al Cern. Poi a fine maggio lo special event di questa edizione Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica e a giugno la conclusione con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale. La rassegna è stata a cura della Libreria Feltrinelli point Arezzo e della Fondazione Guido d'Arezzo, supportata dalla Regione Toscana, dal Comune e dalla Biblioteca. I partner sono stati: Acli, TCA, Grafiche Badiali, Caffè River, Gp Motors, Centro Chirurgico Toscano, Marino fa Mercato, Unicoop Firenze. Il comitato direttivo è già al lavoro per la prossima stagione che partirà a dicembre e porterà in città Professori da tutto il mondo.