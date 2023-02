Firenze, Shevchenko premiato per l’impegno per la pace in Ucraina

La consegna del premio

Firenze, 24 febbraio 2023 – Questa mattina, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, 150 studenti hanno partecipato all’incontro “Cittadinanza europea. Giovani tra protagonismo e identità”, promosso da Acri, Fondazione CR Firenze, European University Institute e La Nuova Europa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. All’incontro nel saloncino della Pergola, ha partecipato anche l’ex calciatore ucraino Andriy Shevchenko, Pallone d’oro e campione del Milan, che ha ricevuto il premio “La chiave d’Europa”. Promosso dall’Associazione La Nuova Europa e dal Comune di Ventotene, il riconoscimento è stato assegnato in precedenza, tra gli altri, al compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Shevchenko si è distinto per l’impegno profuso, sin dalle prime settimane dall’invasione russa dell’Ucraina, per sensibilizzare il pubblico europeo e permettere ai giovani ucraini di poter continuare a svolgere attività sportive. Un esempio cristallino dei valori di pace, solidarietà e partecipazione che sono alla base dell’Unione europea. Gli studenti coinvolti nella giornata - in rappresentanza di 12 scuole di Roma e Firenze - hanno partecipato ad alcune iniziative di formazione sul tema della cittadinanza europea, tra cui la “Scuola d’Europa” dell’associazione La Nuova Europa, un progetto internazionale –...