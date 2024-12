Granchi cinesi in tavola a Natale: esemplari proibiti, scatta il sequestro della Guardia Costiera Vasta operazione in Toscana per il contrasto alla commercializzazione illecita. Sequestrati complessivamente, in varie città, 1250 chili di prodotti ittici. A Follonica nei guai un peschereccio che usava per le sue reti maglie estremamente ridotte