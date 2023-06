Sequestrati dai carabinieri oltre due chilogrammi di hashish, arrestati due giovani

Narni (Terni), 15 giugno 2023 Oltre 2 chilogrammi di hashish sequestrati dai carabinieri, insieme a diversi grammi di cocaina, in distinte operazioni che hanno portato a due arresti per spaccio e altrettante segnalazioni di assuntori di stupefacenti. A Narni è stato arrestato un operaio ventottenne di origini irachene, nella cui abitazione a i carabinieri hanno scovato poco meno di 2 chili di hashish, suddivisi in 19 panetti, oltre ad una dose di cocaina. L' operaio si è difeso spiegando che lo stupefacente fosse per uso personale; circostanza ritenuta inverosimile dagli investigatori considerando l'ingente quantitativo di droga e la somma necessaria per acquistarla ai fini, appunto, dell'eventuale consumo personale. Il Tribunale ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari. Segnalata come assuntrice di droga la fidanzata, trovata anche lei in possesso di hashish. In una diversa operazione dei carabinieri, ad Amelia , è stata inoltre arrestata una ventitreenne del posto, trovata con 80 grammi di hashish e quasi 40 di cocaina. L'arresto è stato convalidato dal giudice e la giovane è tornata libera con la misura dell'obbligo di firma. Segnalato in Prefettura come assuntore l'uomo che momentaneamente ospitava la ragazza.