Senzatetto morto, la carezza dei social, contatti con i parenti per il funerale

Arezzo, 9 luglio 2023 – In attesa di sepoltura la salma di Tiziano Birra, il

senzatetto svizzero conosciuto da tutti in città morto venerdì all’interno della sua roulotte. La questura di Arezzo dal momento della scomparsa, avvenuta per cause naturali e in seguito a una malattia, l’epatite cronica da cui era affetto, sta cercando di prendere contatti con i

parenti del clochard in Canton Ticino. Se nessuno si farà carico della salma sarà il Comune a doversene accupare. La polizia venerdì ha compiuto rilievi sul posto senza che emergessero segni di effrazione sul mezzo, così la roulotte è stata riconsegnata alla disponibilità

dell’intestatario. Tanti gli aretini che in questi giorni hanno reso omaggio alla memoria del senzatetto che aveva scelto Arezzo

per vivere. «In ricordo di Tiziano», così c’è scritto sulla foto che è stata posizionata insieme a un mazzo di fiori bianchi venerdì

al sottopasso di via Veneto dove ogni mattina Tiziano Birra era solito recarsi per fare colletta.

«Non veniva da un paio di giorni – dicono gli amici del bar al sottopasso

che hanno sistemato i fiori – ci dispiace tantissimo». A loro si aggiunge il

popolo della rete, tantissimi aretini addolorati sui social per la morte dell’ex

falegname svizzero che tutti conoscevano e che

in tanti aiutavano. Il decesso venerdì dentro la roulotte che da 10 anni era

parcheggiata nel resede della scuola in via XXV Aprile. A dare l’allarme e

permettere il ritrovamento del corpo il cane del 57enne. Il meticcio di due

anni Bubu è stato preso in custodia dall’Enpa e si trova al canile super coccolato dai volontari in attesa di trovare una nuova famiglia. Tantissime le telefonate arrivate da parte di aretini che si dicono pronti ad adottarlo.