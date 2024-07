Seduta di Consiglio Comunale convocata per giovedì 25 luglio alle 14 con diretta sul sito istituzionale e sul canale di YouTube Dopo le tradizionali interrogazioni, tra le pratiche in programma si segnala l’approvazione del piano economico-finanziario 2024-2025 di Atam. A seguire, il consiglio comunale aperto sui lavori della rotatoria di via Fiorentina