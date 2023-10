Seconda edizione delle borse di studio intitolate a Luigi Bonfanti

Arezzo, 20 ottobre 2023 – Consolidare il presente e creare il futuro. Tornano le premiazioni con le borse di studio intitolate al compianto segretario nazionale FNP Cisl Luigi Bonfanti e assegnate dalla FNP Cisl di Arezzo. Sono in programma per il 21 ottobre presso l’Istituto Enrico Fermi di Bibbiena, il 31 ottobre presso l’Istituto Margaritone-Vasari di Arezzo e il 10 novembre presso l’Istituto Giovagnoli di Sansepolcro. Tutte le cerimonie avranno inizio a partire dalle ore 10:00.

Per il secondo anno la FNP CISL di Arezzo assegna le borse di studio a studenti degli istituti che hanno aderito al progetto legato ad un specifico bando. Quest’anno le assegnazioni si allargano anche alle scuole del Casentino e della Valtiberina. Le borse di studio consistono in una somma in denaro riservata agli studenti vincitori individuati dalle Commissioni interne ai singoli Istituti. Il lavoro degli studenti è stato giudicato in base a lavori e percorsi didattici svolti nell'anno scolastico 2022/2023.

Luigi Bonfanti è stato Segretario Generale Nazionale della FNP Cisl. Medico di professione, abbracciò la scelta sindacale come Segretario della Federazione Cisl Medici per poi essere eletto segretario Generazionale Nazionale della Funzione Pubblica Cisl. Bonfanti ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale Nazionale della FNP CISL sino al 2020.

La sua scommessa è stata quella di combattere il contrasto tra generazioni e contro il luogo comune che una generazione più anziana avrebbe limitato la crescita dei giovani nel mondo del lavoro. Bonfanti ha vinto questa scommessa dando vita al Festival delle Generazioni, un luogo dove mettere a fuoco nuovi percorsi per i diritti di chi si appresta a entrare nel mondo del lavoro e di chi lo sta lasciando per raggiungere la pensione. Questi momenti di confronto hanno creato, negli anni, una importante collaborazione tra giovani e anziani. Lo stesso fil rouge guida la FNP Cisl aretina nell’impegno a consegnare ai giovani una piccola somma per inseguire i propri sogni e consolidare la propria formazione.

“La crescita di quel dialogo tra generazioni fortemente voluto da Bonfanti si sta sviluppando anche nel nostro territorio - sottolinea Fabrizio Fabbroni, Segretario dell’FNP Cisl di Arezzo - con questo secondo ciclo di premiazioni, noi non abbiamo la presunzione sciocca di insegnare ai giovani cosa fare, vogliamo piuttosto spiegare cosa è il lavoro, come lo si vive e come attraverso di esso si cresce e si migliora la società.

Diceva Don Lorenzo Milani, di cui quest'anno si ricorda il centesimo anniversario dalla nascita:”Non vedremo sbocciare dei santi finca non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all’ingiustizia sociale”. Questo è il messaggio che questo evento vuole lasciare vivo e concreto - conclude Fabbrini - assieme alla consapevolezza dell'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione continua che dopo l'apprendimento scolastico deve continuare nelle aziende”.