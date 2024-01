Scuole toscane bocciate in edilizia ed efficientamento. Un istituto su due ha bisogno di interventi urgenti

Firenze, 24 gennaio 2024 – Se non bocciata, la Toscana è sicuramente rimandata a settembre in tema di riqualificazione degli istituti scolastici e anche dei servizi. I fondi del Pnrr? Non stanno cambiando granchè le cose, dato che più del 35% degli interventi sono bloccati nella fase iniziale di progetto. A scattare questa fotografia, in occasione della giornata internazionale dell’educazione, è il XXIII report “Ecosistema Scuola” di Legambiente, i cui dati sono relativi al 2022.

Gli edifici scolastici del centro Italia, insieme a quelli delle isole e del sud, hanno mediamente necessità di interventi urgenti per una scuola su due. In Toscana ci sono 584 edifici frequentati da una popolazione scolastica di 101.325 alunni e alunne. In termini di certificazioni, solo la metà ha quelle relative al collaudo statico e alla prevenzione incendi. Per quanto riguarda i fondi stanziati col Pnrr si parla di 328 progetti, per un finanziamento complessivo di 761.338.398 euro, di cui il 10% sono in gara, il 35% in fase di progetto e poco più del 50% sono stati aggiudicati.

Sono tanti i temi al centro del report, tra cui l’efficientamento energetico: solo il 4,3% degli edifici sono in classe energetica A, la metà invece sono ancora nello stadio più basso, in G. Invece, buono il dato sulle energie rinnovabili: quasi la metà usano gli impianti solari termici e il 56% quelli fotovoltaici.

“In Toscana osserviamo che una scuola su due ha bisogno di interventi urgenti. Il report evidenzia il dato allarmante per cui soltanto il 4,3% degli edifici sono in classe energetica A, la metà invece sono ancora nello stadio più basso, pertanto generano dispersione e sono privi di efficienza”, dice Roberta Timpani, responsabile scuola di Legambiente Toscana.

Vanno poi male i servizi legati alla mobilità per raggiungere le scuole: solo il 20% dei comuni toscani ha il servizio di trasporto scolastico gratuito. Ma non basta: preoccupa lo scarso interesse per il lavoro continuativo sui pedibus e percorsi sicuri casa-scuola, garantiti solo dal 6% delle sedi scolastiche. Solo l’8,9% delle scuole vede poi la presenza di rastrelliere per le bici nelle vicinanze, appena il 2% sono in isole pedonali e il 6% in zone 30.

Il report sottolinea al contempo il buon lavoro fatto in Toscana per offrire cibo biologico, servito nel 96% delle mense, con alcuni esempi virtuosi come nel caso di Qualità & Servizi, che gestisce il servizio di mense scolastiche nei comuni della piana fiorentina. Bene anche la raccolta differenziata nelle mense: il 92% della plastica, l’86% del vetro e il 91 % della carta vengono riciclati.

Infine, per quanto riguarda il rischio ambientale, rimangono quattro edifici con presenza di amianto e solo il 20% dei comuni ha effettuato tutti i monitoraggi dei diversi rischi indoor legati a muffe e umidità. Per quanto riguarda la copertura wifi, è disponibile nella metà degli edifici.

“La transizione ecologica – afferma Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola di Legambiente, – passa anche per l’edilizia scolastica e i relativi servizi, ma oggi questo percorso è fin troppo timido e fatica a decollare, come raccontano i dati del nostro Rapporto Ecosistema Scuola. Occorre accelerare il passo per evitare che la scuola rimanga indietro e che aumentino ancor di più le disuguaglianze. Le risorse del Pnrr rappresentano un’opportunità importante e preziosa che non deve essere assolutamente sprecata. Quello che ci auguriamo è che l’infrastruttura scolastica e tutto ciò che attiene all’istruzione venga considerato asse strategico per la crescita del Paese”.