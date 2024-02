Toscana, nel futuro di più della metà degli studenti ci sono i licei

Firenze, 14 febbraio 2024 - Anche quest’anno svettano i licei tra le preferenze degli studenti che, dal prossimo settembre, saranno tra i banchi delle secondarie di secondo grado.

Il 55,43% dei ragazzi oggi in terza media ha indicato infatti un liceo al momento dell’iscrizione. In pole position si conferma lo scientifico: il 10,61% andrà all’indirizzo tradizionale, mentre il 10,42% ha preferito l’opzione Scienze applicate.

Poco più del 3%, invece, scientifico ad indirizzo sportivo. Il linguistico ottiene quasi il 9% delle preferenze, mentre il classico non arriva al 4%. Crescono le Scienze umane, al 6,66%.

Scuole superiori: le scelte degli studenti al primo anno nel 2024 / 2025

Il 29,87% ha invece scelto l’istruzione tecnica, dove la parte del leone la fa il settore tecnologico, che raccoglie quasi il 19% delle preferenze (il 5% ha scelto Informatica e telecomunicazioni).

Poco meno del 15% ha deciso per l’istruzione professionale: in questo caso, il maggior numero dei ragazzi - pari al 4,72%, - studierà ad un istituto alberghiero.

Anche in Toscana, come del resto in tutto lo Stivale, si conferma il flop della novità del liceo del Made in Italy, che era stato proposto solo dal Cicognini-Rodari di Prato, dal Vittorio Colonna di Arezzo, dal Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e dal Rosmini di Grosseto, dove le 14 iscrizioni arrivate dovrebbero esser sufficienti per far partire una sezione. Nulla da fare invece al Vittorio Colonna.

Quanto all’altra sperimentazione, quella del ‘4+2’ della filiera tecnico professionale, a livello nazionale ha ottenuto appena 1669 iscrizioni. Ancora non si conoscono però i dati toscani, che riguardano quattro licei delle Scienze umane con indirizzo Economico sociale.