Arezzo, 14 dicembre 2023 – Scuole sicure, Bibbiena unico Comune in Provincia di Arezzo

Presentato questa mattina in provincia all’attenzione di Prefetto, Sindaco, Assessore alla sicurezza e Comandante Polizia Municipale.

Partirà il prossimo anno scolastico il progetto Scuole sicure che premia la proposta redatta dal corpo di Polizia municipale della cittadina.

Il progetto prevede l’osservazione dei vari contesti scolastici con telecamere mobili acquistate per lo scopo.

Sono state organizzati percorsi con ore straordinarie con agenti di polizia municipale che non solo attiveranno un’osservazione attiva nei contesti scolastici, ma andranno in aula ad informare sull’abuso di sostanze in età giovanile.

Attraverso il progetto Scuole sicure è stato inoltre acquistato un nuovo Strumento in grado di analizzare le varie sostanze.

Il progetto è stato Finanziato da fondi ministeriali con un investimento di 12 mila euro.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “ringrazio il corpo di polizia municipale per aver definito un progetto efficace che parla di consapevolezza e di informazione su una problematica emergente”.

La Prefetta la dottoressa Maddalena De Luca commenta:”Il Casentino e Bibbiena sono territori sani, ma proprio per questo interventi di informazione e consapevolezza sono fondamentali. Scuole sicure va proprio in questa direzione di prevenzione e non di repressione”.

Francesco Frenos Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza commenta:” Una grande soddisfazione per un progetto che abbiamo definito in un’ottica di prevenzione e di informazione nei confronti delle giovani generazioni. Ringrazio la dottoressa Enrica Michelini e tutto il corpo di polizia municipale”.