Allerta meteo in Toscana, scuole chiuse il 1 dicembre. Ecco dove

Firenze, 30 novembre 2023 – Nuova allerta meteo di colore arancione per diverse zone della Toscana, in particolare quelle di Nord Ovest, e provvedimenti di chiusura delle scuole in arrivo da parte di alcuni sindaci delle province interessate.

L’allerta parte alle 18 di giovedì 30 novembre e andrà avanti per tutto venerdì 1 dicembre fino alla mezzanotte tra l’1 e il 2 dicembre. L’allerta riguarda in particolare la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana. In queste zone ci si attendono cumulati fino a 150 mm.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse in Toscana il 1 dicembre

Provincia di Massa Carrara

Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Fosdinovo

Provincia di Prato

Montemurlo

Provincia di Firenze

Campi Bisenzio

In aggiornamento