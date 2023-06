Scuole: al via i lavori di manutenzione

Arezzo, 30 giugno 2023 – Approvati e di prossima esecuzione nuovi interventi di manutenzione sugli edifici scolastici della città. Oggetto dei lavori le scuole primarie “Leonardo Bruni”, Pescaiola e “Chimera”. Negli edifici di via Pier Luigi da Palestrina e di via Benedetto Croce si procederà all'impermeabilizzazione della porzione piana della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana. L'importo totale dei lavori ammonta a 145mila euro, dei quali 85mila per la scuola Leonardo Bruni e 60mila per quella di Pescaiola. L'edificio di via Mochi sarà invece oggetto di opere di efficientamento energetico e di sostituzione degli infissi esterni a garanzia di una maggiore sicurezza e di un più elevato comfort termoigrometrico interno. Costo dei lavori 170mila euro.

“Negli ultimi giorni abbiamo approvato pù interventi di manutenzione degli edifici scolastici - commenta l'assessore Alessandro Casi - questo a dimostrazione dell'attenzione costante e continua riservata ad immobili la cui sicurezza e cura sono prioritarie”.