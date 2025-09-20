Scuola, la neuropsichiatra: “Nel campo del sostegno la continuità didattica deve essere un pilastro”

Firenze, 20 settembre 2025 – Sul problema mai risolto della continuità nel sostegno dell’alunno e della sua classe abbiamo intervistato la dottoressa Nerina Landi, neuropsichiatra infantile, già dirigente ASL 10 Firenze, docente al Centro Studi ‘Martha Harris’ nella nostra città e psicoterapeuta infanzia adolescenza.

Partendo dalla vicenda di Luca, studente con disabilità di Barberino di Mugello a cui quest’anno è stata negata la consolidata continuità didattica nel sostegno: quali sono le possibili ripercussioni psicologiche, sociali e sugli apprendimenti che in simili casi si possono verificare su uno studente in base alla Sua pluriennale esperienza di neuropsichiatra infantile? “La continuità didattica nel lavoro di sostegno dovrebbe costituire un pilastro della programmazione didattica se si verificano alcune condizioni: un incontro positivo tra insegnante e alunno, una buona integrazione dell'insegnante con il gruppo classe, una buona integrazione dell'insegnante nel team di tutti i docenti. Se queste complesse dinamiche di un ‘sistema’ classe si realizzano in maniera armonica e fluida, la perdita della continuità didattica rappresenta un fattore di rischio per tutti: alunno, classe, team docenti, tutti coloro cioè impegnati a garantire il benessere psicosociale offerto da una buona esperienza scolastica. E’ sempre importante ricordare che l'apprendimento è per tutti gli alunni un processo emotivo-cognitivo, in qualsiasi ordine di scuola”.

La dottoressa Nerina Landi, neuropsichiatra infantile già dirigente ASL 10 Firenze

La figura dell’insegnante di sostegno nell’ordinamento scolastico statale odierno, per Sua esperienza professionale, è attenzionata e disciplinata in modo adeguato nell’interesse in primo luogo degli alunni?

“La figura del sostegno nell' attuale ordinamento scolastico statale mi sembra sufficientemente attenzionata, anche se si dovrebbe disciplinare meglio dal punto di vista dello studente e delle specifiche necessità. Tuttavia, a mio parere, la vera sfida riguarda la concreta applicazione dei ‘principi’ nella diverse realtà scolastiche e nella capacità di realizzare processi di integrazione che coinvolgano tutti i componenti”.

Secondo Lei la scuola di oggi quanto è in grado di rispondere a ragazzi con fragilità e in quali aspetti dovrebbe rinnovarsi?

“La scuola odierna è impegnata ad affrontare realtà individuali e gruppali molto complesse, nuove realtà psicosociali, culturali, condizioni che comportano nei bambini-ragazzi tante forme di fragilità, sia per coloro che utilizzano il sostegno che per gli altri. La scuola è un 'corpo sociale’ e per questo è tenuta a un continuo e dinamico rinnovamento”.

Il sostegno si dovrebbe realizzare attraverso un aiuto collettivo e una responsabilità condivisa del corpo docente. È attuabile in concreto tutto questo nella scuola di oggi?

“Come per il primo punto, l'integrazione della figura di sostegno nel team docenti è essenziale, attuabile se la scuola ne coglie il significato evolutivo e di arricchimento collettivo”.