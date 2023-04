Scuola, si tornerà sui banchi il 15 settembre. “Che senso ha rientrare di venerdì?”

Firenze, 19 aprile 2023 - Dopo le lunghissime vacanze estive, gli studenti toscani rientreranno sui banchi venerdì 15 settembre. D’altra parte si tratta di un calendario perpetuo. Lo scorso settembre, la prima campanella suonò di giovedì, sempre 15 settembre. Ma Fratelli d’Italia storce il naso e polemizza: “Non ha senso far rientrare i ragazzi di venerdì. La regione modifichi il calendario e faccia riaprire le scuole il 18 settembre”. E la polemica è subito servita. A chiedere una modifica al calendario scolastica sono, con una mozione, i consiglieri regionali del gruppo di FdI. Primo firmatario Gabriele Veneri, su proposta del consigliere Alessandro Capecchi.

“Il calendario scolastico della Regione Toscana 2023-2024 prevede l’inizio delle lezioni venerdì 15 settembre e la loro fine lunedì 10 giugno 2024. Vogliamo che la Regione preveda che, qualora il 15 settembre di ciascun anno scolastico cada di venerdì, sabato o in un giorno festivo, l’inizio delle lezioni venga posticipato al lunedì successivo - dicono i consiglieri d’opposizione -. Posticipare il rientro in classe al lunedì 18 settembre consentirebbe alle famiglie di usufruire di un fine settimana di vacanza in più, e di fatto di allungare le vacanze estive con conseguenti effetti positivi per tutto il mondo del turismo, soprattutto per il settore balneare e turismo verde della nostra montagna”. Insomma, allungare le vacanze per sostenere le imprese del settore turistico.