Scritte no-vax: imbrattato istituto superiore di Sarzana

Sarzana (La Spezia), 28 aprile 2023 – Ci mancava solo il ritorno delle scritte no-vax. E invece è quel che è successo all’Iis Parentucelli di Sarzana, in occasione dell'incontro con l'infettivologo Massimo Galli. Slogan e l'invito a 'vivere libero’ - firmati con la 'W' cerchiata, - sono stati tracciati sui muri e sulle vetrate dell'istituto. Gli studenti si sono messi subito al lavoro per ripulire la loro scuola.

"Le scritte no vax al Parentuccelli di Sarzana sono un atto indegno, ma la comunità scolastica non si fa certo intimidire: gli studenti sono già al lavoro per cancellarle - scrive Laura Scotti, segretaria della Flc Cgil -. Salutiamo con favore una bella iniziativa come l'incontro con Galli. La scuola è luogo di formazione, di conoscenza, di crescita civile ed è giusto seguire i dettami della scienza. Siamo sicuri che l'incontro con Galli rappresenterà un momento di alto valore formativo ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà al Parentuccelli”.