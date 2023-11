Screening, informazioni e solidarietà nel novembre delle Farmacie Comunali

Arezzo, 4 novembre 2023 – Un novembre tra screening, informazioni e solidarietà nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Il nuovo mese sarà scandito da un ricco calendario di iniziative ospitate dalle otto farmacie di città e frazioni che troveranno il filo conduttore nella volontà di promuovere l’educazione alla salute, alla prevenzione e al benessere, con un’attenzione orientata anche verso le situazioni di bisogno con l’undicesima edizione di “In farmacia per i bambini” che rinnoverà una raccolta solidale a favore di Casa Thevenin. Questo appuntamento, in programma da venerdì 17 a venerdì 24 novembre, configurerà un’occasione per fornire un aiuto concreto ai minori dell’istituto cittadino attraverso la possibilità di recarsi alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto” e “Mecenate” per donare farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici.

Da lunedì 6 novembre cambierà la mappa dei servizi sottoposti a periodica rotazione tra le otto farmacie per garantire prossimità e vicinanza ai cittadini, con la nuova distribuzione che resterà attiva per quattro settimane fino a sabato 2 dicembre. Il test per valutare la salute delle ossa potrà essere richiesto alla farmacia “Mecenate” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica per ottenere utili indicazioni per la prevenzione dell’osteoporosi e per un eventuale adeguamento degli stili di vita. Il controllo dell’attività elettrica del cuore sarà previsto alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Giuliano” tramite l’Elettrocardiogramma e alle farmacie “Campo di Marte”, “Giotto” e “Ceciliano” dove sarà possibile effettuare la valutazione di ventiquattro ore dell’Holter Cardiaco, con i tracciati di entrambi i test che verranno inviati e refertati da un centro cardiologico. Le farmacie “Trionfo” e “San Leo”, infine, ospiteranno l’Holter Pressorio per registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa per l’intera giornata e individuare eventuali anomalie. I diversi servizi potranno essere svolti in tempi rapidi, senza attese, con risultati affidabili e con prenotazione direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo, permettendo così di monitorare il proprio stato di salute e di valutare eventuali percorsi di prevenzione o trattamento in seguito al consulto di un medico. Il mese sarà ulteriormente arricchito da una campagna di informazione dal tema “Prevenzione dell’influenza” che, in programma da sabato 18 a sabato 25 novembre, sarà un’occasione per sensibilizzare i cittadini verso le corrette pratiche per arginare i più comuni malanni di stagione e per intervenire in caso di patologie collegate alle basse temperature.