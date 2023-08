Sclerosi multipla, Aism Terni incontra malati e familiari

Terni, 29 agosto 2023 - Aism Terni incontra malati di sclerosi multipla e familiari “per raccogliere le loro necessità, progettare cosa serve e quali azioni intraprendere per garantire una qualità di vita migliore”. Appuntamento venerdì primo settembre alle 17.30, al Centro per l’autonomia di via Papa Benedetto III (366 655886 per la conferma della partecipazione).

“Sarà anche l’occasione per conoscere Maria Gloria Luciani – spiega il Cesvol (Centro servizi del volontariato)- , la nuova psicologa che si occuperà di portare avanti un progetto ottenuto grazie a una preziosa donazione arrivata ad Aism Terni nel periodo natalizio”. “Abbiamo intenzione di riprendere quanto con dura fatica avevamo avviato prima della pandemia - afferma Annita Rondoni, referente della sezione Aism di Terni – . C’è la necessità di iniziare a costruire insieme il nostro oggi. Tutte le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, i loro familiari e caregiver hanno diritto al maggior livello possibile di salute e benessere fisico, psichico, sociale, in ogni fase della malattia e in ogni contesto e momento di vita. E hanno diritto di autodeterminarsi in piena consapevolezza, costruendo e realizzando il loro progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”.