Sciopero taxi in Toscana, modalità e motivi della mobilitazione del 21 maggio

Firenze, 17 maggio 2024 – Coinvolge anche la Toscana lo sciopero dei taxi in programma martedì 21 maggio. I tassisti incroceranno le braccia dalle 8 alle 22 e molti di loro parteciperanno alla manifestazione nazionale a Roma. Nella capitale è previsto un sit in, dalle 11 alle 17, in piazza San Silvestro. Nel corso della giornata di sciopero saranno garantite esclusivamente le corse per le categorie dei fragili.

Le sigle sindacali che aderiscono allo sciopero sono Uritaxi, Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Uiltrasporti, Sitafi e Ugl Taxi. «Molti di noi saranno a Roma – spiega Tiziano Barchielli, presidente Uritaxi Toscana – mentre nelle città, in particolare alle stazioni e negli aeroporti, ci saranno colleghi che informeranno la clientela sullo sciopero e sulle ragioni della mobilitazione».

Lo sciopero è stato indetto per richiedere al Governo chiarezza sui decreti attuativi del Dpcm del 2019. Se il testo definitivo rispecchiasse quanto comunicato ai tassisti, ciò implicherebbe l'avvio del processo di liberalizzazione del settore, al quale la categoria si oppone. Di qui lo sciopero, proclamato, spiegano i sindacati, per «difendere il nostro lavoro, contrastare l'abuso delle autorizzazioni da noleggio e preservare la nostra autonomia e indipendenza dall'influenza degli algoritmi e delle multinazionali».