Sciopero aerei, ecco come salvare il viaggio

Firenze, 20 giugno 2023 – Voli cancellati oggi anche a Firenze e Pisa a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutti i comparti degli scali toscani. Non sarà il primo, né l'ultimo sciopero. Come fare, in questi casi, a salvare il viaggio?

Se il volo è cancellato, fa presente ItaliaRimborso, società che fornisce assistenza ai passeggeri, vittime di disservizi aerei, la compagnia aerea dovrebbe proporre un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal regolamento comunitario 261/2004. Se lo sciopero è nazionale, al contrario di quanto avviene con gli scioperi che riguardano le compagnie aeree, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, che oscilla da 250 a 600 euro, ma - se la propria compagnia non riesce a farlo partire o arrivare a destinazione - può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Queste somme sborsate a causa dello sciopero aereo, conservando e poi esibendo scontrini e fatture, possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.

“È evidente la crescita delle ultime settimane delle proposte delle destinazioni da parte delle compagnie aeree – dice Felice D’Angelo, amministratore delegato di ItaliaRimborso – . Proporzionalmente, però, sono cresciuti i disservizi aerei, così come gli scioperi, dove il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company”.