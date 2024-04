Sciopero 11 aprile, le iniziative di Cgil e Uil in Toscana

Firenze, 9 aprile 2024 – Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa. Per queste ragioni Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore in tutti i settori privati (otto ore per l’edilizia) per giovedì 11 aprile. A Firenze, all’auditorium al Duomo, in via de' Cerretani 54 rosso, dalle 9.30 alle 13, si terrà l'assemblea regionale di Cgil e Uil Toscana. L'apertura è affidata al segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè, le conclusioni a Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana.

Sono previste inoltre le seguenti iniziative:

Arezzo

Presidio ore 15-17 in piazza San Jacopo.

Firenze

Oltre all'assemblea all’Auditorium al Duomo, a Le Sieci (Pontassieve) partenza alle 9.30 in via Bellini angolo via Puccini, corteo e comizio conclusivo al circolo Primo Maggio in via Mascagni (termine previsto ore 11:30); a Empoli presidio alle 10.30 in piazza Vittoria. Per Le Sieci e Empoli si tratta di due luoghi che nei giorni scorsi sono stati teatro di gravi infortuni sul lavoro (nel primo caso, mortale).

Grosseto

Presidio in piazza fratelli Rosselli ore 10-12.

Livorno

Ore 9 corteo con concentramento davanti alla raffineria Eni. A Piombino ore 10.30-13 iniziativa nella saletta Quartiere Salivoli.

Lucca

Presidio ore 10.30 davanti alla prefettura in piazza Napoleone.

Massa

Presidio ore 10.30 davanti alla prefettura in piazza Aranci.

Pistoia

Presidio Fiom-Uilm ore 10.30-12 in piazza Garibaldi.

Siena

A Poggibonsi corteo con partenza ore 9 in piazza Matteotti; a Chiusi Città e Montepulciano presidi con volantinaggi davanti agli istituti scolastici superiori, rispettivamente in via Santo Stefano 44 dalle 8 alle 10.30 ed in via San Martino 14 dalle 12 alle 13.30.

A rischio servizio bus e tramvia

Come comunica Autolinee Toscane, il servizio nella regione non sarà garantito dalle 18 alle 22. Per ciò che riguarda impiegati ed operai, le modalità dello sciopero sono le ultime quattro ore del turno di lavoro. La percentuale di adesione al precedente sciopero di quattro ore, proclamato da Cgil e Uil il 17 novembre 2023, è stata del 17,88%. Per quanto riguarda, invece, la tramvia di Firenze, Gest comunica che saranno possibili disservizi dalle ore 13.01 alle ore 17.

Disagi per chi si sposta in treno

Dalle 9.01 alle 13 di giovedì 11 aprile possibili disagi anche per chi si sposta in treno. Lo sciopero riguarda infatti il personale del gruppo Fs Italiane e Italo.

Trasporto marittimo e Anas

Lo sciopero interesserà anche il trasporto marittimo, per le prime quattro ore del turno, e autostrade Anas, le ultime quattro ore del turno. Anas informa, in dettaglio, che “garantirà per l'intera durata dell'astensione collettiva l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale, ai sensi e per gli effetti della legge e delle disposizioni sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".