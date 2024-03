Schiuma nel fiume Foglia, controlli in una ditta di Sestino

Arezzo, 6 marzo 2024 – La rottura di un serbatoio adibito alla sedimentazione di fanghi liquidi acquosi in una ditta di Sestino (Arezzo), e il conseguente sversamento, è all'origine della presenza di schiume nel fiume Foglia, arrivate nel Comune

marchigiano di Belforte all'Isauro (Pesaro Urbino), al

confine con la provincia di Arezzo. Lo rende noto l'Arpat che ha svolto una serie di controlli. Il 29 febbraio, spiega una nota, la Sala operativa della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze, allertata dai carabinieri forestali di Badia Tedalda ( Arezzo), ha attivato Arpat per la presenza di schiume nel fiume Foglia. I militari hanno informato di aver individuato come probabile causa delle schiume uno sversamento proveniente da una ditta di Sestino, che il giorno stesso aveva comunicato agli enti, tra cui anche l'Agenzia, la rottura del serbatoio per la sedimentazione di fanghi liquidi acquosi del processo di trattamento delle acque di lavaggio a circuito chiuso. I tecnici Arpat di Arezzo hanno quindi eseguito un primo controllo presso la ditta, in località Piego, nella frazione Monterone, dove erano in atto le operazioni di ripristino. Allo stesso tempo sono stati acquisiti dai carabinieri campioni di acqua del fiume Foglia, a monte e a valle della ditta, e inviati ad Arpat per le dovute analisi. La ditta ha proceduto subito alle operazioni di messa in sicurezza dell'area svuotando la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e destinando le stesse allo smaltimento come rifiuto. Sono in corso i dovuti accertamenti e atti di competenza.