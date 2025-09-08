Scuola, verso il ritorno in classe: le novità. "Pesa" il voto in condotta. E telefonini sempre vietati

Firenze, 8 settembre 2025 - Il nuovo anno scolastico si apre con un pacchetto di novità per studenti e insegnanti. Dal voto in condotta che peserà come le altre materie al ritorno dell’esame di maturità con una prova rinnovata, fino al divieto di usare lo smartphone non solo durante le lezioni ma anche all’intervallo, esteso anche alle scuole superiori. A introdurre queste misure è il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 4 settembre, che segna una svolta destinata a incidere anche sulla valutazione finale.



I primi a rientrare sui banchi saranno oggi gli studenti di Bolzano; in Toscana, Umbria e Liguria la campanella suonerà il 15. Qui sotto le principali novità.

Voto in condotta

Non sarà più possibile cavarsela con una tirata d’orecchi. D’ora in poi un 5 in condotta significherà bocciatura automatica, anche con sufficienze in tutte le altre materie. Un 6, invece, comporterà un compito extra: uno studente che avrà disturbato ripetutamente le lezioni, ad esempio, dovrà presentare un elaborato critico di cittadinanza attiva per riflettere sulle proprie azioni. Solo superando questa prova potrà essere ammesso alla classe successiva. All’esame di Stato il comportamento conterà ancora di più: per ottenere il massimo dei crediti servirà almeno un 9 in condotta. In pratica, uno studente con ottimi voti in tutte le materie ma con un 7 in condotta perderà punti preziosi sul punteggio finale.

La nuova maturità

Il decreto riporta l’esame conclusivo al suo nome storico: "Maturità". Restano le due prove scritte, ma cambia il colloquio orale, che sarà incentrato sulle quattro discipline principali del percorso di studi. Non solo: verranno valutati anche educazione civica e i percorsi scuola-lavoro. Il colloquio non potrà avere esito positivo se lo studente sceglierà deliberatamente di fare scena muta, come accaduto in diversi casi nelle prove 2025. Accanto al diploma, sarà consegnato un curriculum dello studente, un documento che racconterà non solo i risultati scolastici, ma anche esperienze extrascolastiche, progetti e attività formative.

Smartphone vietati in classe

Una delle novità significativa è il divieto di utilizzo del telefono cellulare non solo durante le lezioni, ma per l’intero orario scolastico, ricreazione compresa anche negli istituti superiori.



Le scuole stanno aggiornando i propri regolamenti interni e il patto di corresponsabilità educativa, prevedendo sanzioni disciplinari che vanno dalla nota alla sospensione per chi contravverrà al divieto. In molti istituti non si ricorrerà a scatole o armadietti, considerati poco praticabili, per riporre i telefoni: i dispositivi resteranno negli zaini, ma spenti. Sono comunque previste eccezioni: il telefono potrà essere usato se inserito nel piano educativo individualizzato (Pei) o nel piano didattico personalizzato (Pdp), oppure nei percorsi di indirizzo tecnologico delle scuole tecniche, quando strettamente funzionale all’attività didattica. Resteranno invece a disposizione in classe gli strumenti digitali dedicati, come tablet, lavagne elettroniche e computer, a supporto dell’apprendimento.