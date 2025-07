Quattro matrimoni insoliti che solo l'Elba può offrire: fiori d'arancio che stupiscono

Portoferraio, 3 luglio 2025 - Dalle sue oltre 200 spiagge alle suggestive miniere di magnetite, dalle fortezze medicee alle eleganti ville napoleoniche, l’Elba offre tantissime location da matrimonio iconiche, che lasciano senza fiato e allo stesso tempo permettono di scoprire la storia millenaria dell’isola. Ma non solo: in barca, tra i filari di una vigna, sott’acqua o persino in mountain bike, l’Elba propone un’ampia gamma di format non convenzionali. Potenzialmente uno per ogni coppia di sposi, sedotti dalle mille sfaccettature di questo territorio. Sempre più innamorati scelgono di celebrare la loro unione all’isola d’Elba.