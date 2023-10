Save the children: Firenze virtuosa per mense alle primarie e per tempo pieno

Firenze, 23 ottobre 2023 - E’ l’area metropolitana fiorentina quella che, in Toscana, spende di più per i servizi dedicati ai bambini fino ai 2 anni. 1893 euro la spesa pro-capite per la prima infanzia che emerge dal rapporto Save the children. Non male Siena, con una spesa di 1294 euro. Fanalino di coda Grosseto, che si ferma a 883.

Per quanto riguarda invece l’inquinamento, ovvero la concentrazione media annuale di PM2, va male Pistoia, unica provincia col bollino rosso. In Toscana, dove vivono 609.855 bambini e ragazzi tra gli 0 e i 19 anni, il numero medio di figli per donna si attesta su 1,16, dunque sotto la media nazionale, pari ad un misero 1,25.

Ancora, il 19,2% dei bambini e ragazzi tra gli zero ed i 17 anni vivono in condizioni di povertà. Un dato inferiore a quello medio italiano, pari al 22%. Il rapporto ha analizzato il tasso di mortalità infantile ogni mille nati vivi. Ebbene, in Toscana è pari ad 1,79%, contro il 2,5% italiano. 894 i bambini che mediamente deve seguire ogni pediatra della nostra regione. Un numero altissimo, comunque inferiore alla media italiana, che raggiunge quota 985.

Se è vero che con il crollo della natalità in Italia ci sono sempre meno bambini, i 10 milioni e 493 mila bambini e adolescenti tra 0 e 19 anni che vivono nel nostro Paese fanno i conti con una evidente disparità nell'accesso agli spazi abitativi, scolastici e pubblici adeguati alla crescita e al loro benessere educativo, fisico e socio-emozionale. Disuguaglianze profonde, che possono fare la differenza in positivo o in negativo nel futuro di bambini e ragazzi che crescono in regioni diverse, ma anche in due diversi quartieri di una stessa grande città. Tra gli 0-19enni che vivono in Italia, ben 3 milioni e 785 mila, quasi 2 su 5, si concentrano infatti nelle 14 città metropolitane, dove vive anche il 13,7% dei contribuenti con reddito inferiore ai 15 mila euro annui. Il 38,8% degli abitanti della città metropolitana di Roma ha un reddito inferiore ai 15 mila euro annui. In queste città, le aree urbane caratterizzate da una maggiore privazione socioeconomica sono spesso anche quelle con meno spazi adeguati alla crescita dei minori.

Ma in questo senso Firenze si distingue. Tra le 14 città metropolitane esaminate, il capoluogo toscano ha la più alta percentuale di mense nelle scuole primarie (l'86,2%), seguita da Torino (80,7%) e Venezia (65,3%) e con il 68,8% delle classi che offre il tempo pieno, è tra le più alte in Italia dopo Milano (87,8%) e Torino (69,4%). Tuttavia per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado la situazione è differente: Firenze scende al 5,9%, al di sotto della media nazionale (13,3%). Seppure il divario non sia così evidente, la città metropolitana di Firenze, si spiega ancora, si distingue anche per l'accesso e la mobilità per minori diversamente abili: il 45,6% delle scuole ha rampe di accesso (la media delle città metropolitane si ferma al 44,2%), il 65,4% è dotato di ascensore per il trasporto di persone con disabilità (contro il 55,1%), il 72,3% ha servizi igienici a norma (contro il 64,3%), il 74,3 ha scale a norma - quindi con montascale o rampe - (contro il 70,4%) e il 77,3% ha porte a norma (contro il 71,8%). Ancora si rileva che a Firenze sono 16 i beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui 2 quelli attualmente utilizzati per scopi educativi o indirizzati ai servizi per i minori. La città metropolitana di Firenze ha poi il 34,8% degli abitanti con un reddito inferiore ai 15mila euro annui e vi risultano censiti 235 minori senza tetto o senza fissa dimora.

Con riferimento alla sola città capoluogo, nella mappatura sulle diseguaglianze tra i quartieri il Q3 Gavinana-Galuzzo «mostra un indice di svantaggio socio-educativo più alto degli altri Quartieri, con il 40,3% dei residenti che non è andato oltre la terza media e il 33,2 dei residenti 15-65enni che non ha occupazione. Ed è proprio qui che vive un'alta percentuale di 0-19enni residenti (16,2% del totale del Comune)». Tra gli altri Quartieri, «altri tre mostrano un indice di svantaggio di poco inferiore: se nel Quartiere 4 Isolotto-Legnaia si concentra la più alta percentuale di residenti con sola licenza media (45,8%), è il Quartiere 1 Centro storico dove il tasso di non occupati raggiunge i livelli più alti (34,1%)».

In Toscana, Save the children ha coinvolto poi la città di Prato per un programma di intervento specifico 'Qui, un quartiere per crescere’, che si snoderà su un arco temporale di 9 anni: coinvolti cinque quartieri particolarmente poveri di servizi e opportunità per i minori in cinque grandi città italiane da nord a sud. Per Prato è il Macrolotto Zero: come prime azioni un progetto educativo di strada intensivo, già attivo, nell'area polifunzionale di sport e gioco creata dal Comune.