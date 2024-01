Sansepolcro, riconoscimento dell'amministrazione per le nozze d'oro di 67 coppie

Arezzo, 27 gennaio 2024 – L’Amministrazione comunale ha voluto onorare la celebrazione i ben 67 coppie che, nel corso del 2023, hanno raggiunto l'incredibile traguardo delle Nozze d'Oro. L'evento, emozionante e carico di significato, si è svolto nella Sala consiliare di Palazzo delle Laudi e ha dato spazio a una commovente celebrazione della durata e della forza dell'amore coniugale.

Cinquant'anni di amore, comprensione e solidarietà. Le Nozze d'Oro non sono solo un simbolo di longevità matrimoniale, ma anche un tributo alla dedizione, al rispetto reciproco e alla collaborazione che hanno caratterizzato il loro viaggio insieme.

Purtroppo per vari motivi non tutte le 67 coppie erano presenti per la consegna di un riconoscimento da parte dell’Amministrazione, ma è stata comunque notevole la partecipazione. Durante la cerimonia, ciascuna coppia è stata accolta dal Sindaco Fabrizio Innocenti per la consegna di un attestato speciale simbolo del loro impegno e della loro storia condivisa. Il Sindaco ha consegnato personalmente gli attestati, sottolineando l'importanza di tali unioni esemplari per la coesione della comunità.

La cerimonia ha sottolineato anche il ruolo centrale delle relazioni familiari nel tessuto sociale di Sansepolcro. La comunità si è unita per congratularsi e sostenere queste coppie, rafforzando il legame tra le generazioni e celebrando l'importanza di valori come l'impegno e la fedeltà.

Questo evento eccezionale rimarrà impresso nella memoria della comunità come un tributo all'amore duraturo e alla bellezza delle unioni che resistono alla prova del tempo.