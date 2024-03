Sansepolcro al Poldi Pezzoli di Milano per la mostra sul Polittico di Piero della Francesca

Arezzo, 20 marzo 2024 – Un evento storico e di elevato spessore culturale al quale era presente anche Sansepolcro.

In occasione dell’inaugurazione della mostra "Piero della Francesca - Il polittico agostiniano riunito", che vede per la prima volta insieme gli otto pannelli superstiti dell'opera, erano presenti al Museo Poldi Pezzoli di Milano, il sindaco Fabrizio Innocenti, l’assessore alla cultura Francesca Mercati e Francesca Chieli, Presidente della Fondazione Piero della Francesca, per rappresentare Sansepolcro, ove Piero dipinse il capolavoro, e per incontrare i vertici dell’iniziativa culturale che vede coinvolta anche la nostra città.

“E’ stata l’occasione per parlare con la direttrice del prestigioso Museo, Alessandra Quarto, e con la co-curatrice della mostra, Machtelt Bruggen Israels - tra l'altro membro del Comitato scientifico della Fondazione” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “con le quali sono stati avviati importanti rapporti che permetteranno di dare vita a progetti connessi all'evento espositivo che colleghino Sansepolcro a Milano”.

“Ci piace sottolineare che il comune di Sansepolcro e la Fondazione Piero della Francesca” commenta l’assessore alla cultura Francesca Mercati “hanno concesso il patrocinio all’evento, ciò significa che i rispettivi loghi sono presenti nella brochure e in tutto il materiale promozionale e di comunicazione di un evento che ha una eco internazionale. Questo darà alla nostra Città grande visibilità e il ruolo che le spetta considerando che Piero dipinse questo suo capolavoro a Sansepolcro”.

Ricordiamo che la mostra sul Polittico agostiniano al museo Poldi Pezzoli di Milano sarà visitabile sino al 24 giugno prossimo. Un’occasione unica per apprezzare il capolavoro di Piero a 555 anni dalla sua realizzazione.