Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sansepolcro aderisce alla Campagna di Natale Telethon 2024: arrivano i Cuori di Cioccolato in piazza il 14 e 21 dicembre

Anche Sansepolcro partecipa alla Campagna di Natale Telethon 2024 per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Protagonisti dell’iniziativa sono i Cuori di Cioccolato, una dolce novità di quest’anno, realizzata in esclusiva da Caffarel.

I Cuori di Cioccolato rappresentano un regalo solidale che unisce gusto ed eleganza alla possibilità di fare del bene. Ogni confezione contiene 15 praline senza glutine (220 g totali), disponibili in due gusti – latte e fondente – racchiuse in una raffinata confezione-scrigno riutilizzabile. Inoltre, ogni confezione è accompagnata da una shopper di carta in omaggio, perfetta per completare il dono natalizio.

I Cuori di Cioccolato saranno disponibili a Sansepolcro in piazza nelle mattine di sabato 14 e sabato 21 dicembre a partire dalle 10.00.

Perché scegliere i Cuori di Cioccolato Telethon?

Con un piccolo gesto è possibile sostenere la ricerca scientifica e portare speranza alle famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche rare. Regalare i Cuori di Cioccolato significa contribuire a costruire un futuro migliore per chi ne ha più bisogno.

Vi aspettiamo numerosi in piazza a Sansepolcro per un Natale all’insegna della solidarietà!

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulla Campagna Telethon 2024: www.telethon.it.