Sanremo, il sociologo Sorrentino: “Sul palco la debolezza della politica”

Carlo Sorrentino

Firenze, 9 febbraio 2023 - Il ministro Sangiuliano che invoca un momento di riflessione sulle Foibe, Fedez che strappa la foto del viceministro Bignami in tenuta nazista e che se la prende anche contro la ministra Roccella sul tema dell’aborto.

E poi Zelenski. Doveva inviare un video, invece manderà una lettera. Come dire: a Sanremo sempre più politica e meno canzoni? Ne parliamo con il professor Carlo Sorrentino, sociologo dell’Università di Firenze. “Sanremo è ormai diventato un caravanserraglio in cui si mescola di tutto - osserva il professore -. Per certi versi è anche comprensibile che si parli di temi quali i diritti civili, in modo che vengano portati all’attenzione di una vasta platea, ma tutto questo dà adito ad un vespaio di polemiche che derivano intanto dalla debolezza della politica e poi dal fatto che la stessa politica è diventata sempre più divisiva”.

Ecco che “personaggi come Fedez, che hanno conquistato la loro forte credibilità attraverso i social” entrano nel dibattito politico e “ne approfittano per accrescere la loro popolarità”.

Inutile provare a dire chi ha torto o ha ragione. “Non ci resta che constatare l’oggettivo indebolimento della politica, la cui banalizzazione è stata favorita anche da quei politici, particolarmente divisivi, che usano i social alla stregua di Fedez”. In questo caos, “vincono i personaggi che hanno solo i propri followers a cui rispondere”. Quanto ai temi sociali, Sorrentino osserva: “Può essere interessante farli rientrare nel festival, ma va fatto con intelligenza e pacatezza. Ecco, il ‘temino’ che viene richiesto alle co-conduttrici mi pare offensivo….”.

E Zelenski? Dal video siamo passati alla lettura di un suo scritto…. “Un declassamento grottesco - osserva Sorrentino -. La toppa mi pare peggiore del buco. Già l’idea dell’intervento video mi piaceva poco, perché avrebbe significato ‘consumare’ in maniera banale, in un contesto di canzonette, il momento più drammatico che sta vivendo l’Europa. Poi è arrivato il declassamento, drammaticamente coerente con la banalizzazione della politica di cui parlavamo prima”.