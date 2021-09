Firenze, 1 settembre 2021 - Sono state firmate oggi le delibere di sospensione per 55 sanitari dell'Asl Toscana Centro (province di Firenze, Prato e Pistoia) per inosservanza all’obbligo vaccinale. Si tratta di 54 infermieri e di un medico. Oggi intanto è stata applicata a quattro medici anche la sospensione dal servizio e dalla professione. Le delibere di oggi che troveranno applicazione da giovedì 2 settembre, sono state firmate dopo che nei giorni scorsi la Asl ha ricevuto la comunicazione dall’Ordine professionale sulla sospensione dei sanitari dall’Albo derivante dal rifiuto di vaccinazione, con conseguente impossibilità di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ad oggi sono questi gli esiti dei primi 110 accertamenti avvenuti per posta elettronica certificata, quindi a personale che appartiene agli albi professionali, con lettere inviate la scorsa settimana dal Dipartimento di Prevenzione. La comunicazione di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale è stata inviata anche agli Ordini professionali e al datore di lavoro. Nei prossimi giorni, parallelamente all’invio delle lettere, anche i numeri delle sospensioni sono destinati a crescere. Oltre ai sanitari provvisti di Pec, l’istruttoria sta proseguendo con gli atti di accertamento per coloro che non sono in possesso di posta certificata, personale, cioè, che non appartiene a nessun ordine professionale, come gli Oss. L’iter inoltre dovrà tener conto anche delle tempistiche necessarie a svolgere le dovute attività di ufficio. L’Azienda sanitaria ricorda l’impegno preso a sostituire i sanitari che saranno sospesi. Saranno comunque messe in atto tutte le azioni necessarie per garantire la continuità del servizio in carenza di personale. L’impegno al mantenimento dei servizi è stato oggetto anche di informativa aziendale ai sindacati.

Asl Sud Est

"Giovedì 2 settembre partirà la procedura di disciplina e dalla prossima settimana scatteranno le prime sospensioni per i sanitari non vaccinati dell'Asl Toscana Sud Est, dovrebbero essere coinvolti 330 professionisti". Così il dg dell'Asl che comprende i territori di Siena, Arezzo e Grosseto, Antonio D'Urso, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano il numero dei sanitari non vaccinati nell'Asl di sua competenza.

"Reintegreremo per il tempo necessario le forme lavorative con tutte le possibilità di reclutamento: gli interinali, lavoratori a produttività aggiunta, riorganizzazione interna", ha aggiunto D'Urso a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale anti covid all'ex pronto soccorso dell'ospedale di Siena.

"Ancora non ho il dato ufficiale sui sanitari non vaccinati dell'ospedale Le Scotte; per fare un monitoraggio mi sono informato, in forma assolutamente anonima, dal medico competente: circa 70 operatori non si sono fatti somministrare dosi e spero che questo numero possa scendere", ha aggiunto il dg dell'Aou Senese Antonio Barretta.