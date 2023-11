Sanità: Toscana si aggiudica la medaglia d’argento per efficienza

Firenze, 23 novembre 2023 – Ottimo risultato per il servizio sanitario toscano che si classifica secondo in Italia per efficacia, efficienza e appropriatezza. A sostenerlo è uno studio presentato nei giorni scorsi dall'European House Ambrosetti, istituto indipendente tra i migliori in Europa. Con un punteggio di 7,4 su 10 la sanità toscana si colloca quindi alle spalle solo dell'Emilia Romagna e si trova ben al di sopra della media nazionale anche per capacità di risposta ai bisogni di salute e per l'indice di salute della popolazione. "La sanità pubblica universalistica è sotto attacco e costretta a fronteggiare più di una criticità, ma l'offerta della nostra sanità si dimostra ancora tra le migliori d'Italia", commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. Le difficoltà che il sistema sanitario sta vivendo, aggiunge l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, "sono determinate dal sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale e dell'attacco in corso ai sistemi a più forte impronta pubblica ed universalistica".